Sevgili Terazi, güne biraz daha içine dönük başlayabilir, kalabalıktan uzak kalmak isteyebilirsin. İş hayatında sessiz bir ortamda kendi işine odaklanmak verimini artırabilir. Akşam Güneş-Plüton açısı ise yaratıcı bir konu ya da özel hayatındaki bir mesele üzerinden seni zorlayabilir. Kontrol edemediğin bir gelişme karşısında hemen kendinde hata aramaman önemli.

Maddi konularda gün boyunca kendi planını yapabilirsin. Keyfine yönelik bir harcama söz konusu olduğunda ise son anda fikrini değiştirebilirsin.

Peki ya aşk? İlişkin varsa, uzun süredir önemsememeye çalıştığın bir beklentinin aslında seni rahatsız ettiğini fark edebilirsin. Partnerinin bunu kendiliğinden anlamasını beklemek yerine neye ihtiyaç duyduğunu söylemek daha sağlıklı olacak. Bekarsan, kararsız kaldığın biri konusunda cevabı karşı tarafın davranışlarında değil, kendi isteğinde arayabilirsin; bu kişiyle gerçekten yakınlaşmak isteyip istemediğin daha belirgin hale gelebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…