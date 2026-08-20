Sevgili Terazi, bugün yönetici gezegenin Venüs senin burcunda Satürn ile karşı karşıya geliyor ve bu durum haftanın daha zorlayıcı günlerinden birini yaşatabilir. İş hayatında sunduğun bir talep geri çevrilebilir ya da beklediğin bir kapının şimdilik açılmadığını görebilirsin. Bunu kişisel bir başarısızlık gibi görmek yerine hangi şartların sana gerçekten uygun olup olmadığını anlamaya çalışmalısın. Ay Yay burcunda ilerlediği için konuşmak, fikir alışverişinde bulunmak ve güvendiğin birinden görüş almak moralini toparlayabilir.

Maddi konularda harcamalarını biraz kısmak gerekebilir. Bugün büyük bir alışverişe yönelmek yerine bütçeni korumak ve birkaç gün düşünmek çok daha güvenli olacaktır.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün mesafe ve sınırlar daha görünür hale gelebilir. İlişkisi olan bir Terazi burcuysan, partnerinle aranıza kısa süreli bir mesafe girebilir ya da onun net bir sınırıyla karşılaşabilirsin. Bekar bir Terazi burcuysan, ilgilendiğin kişinin daha çekimser davranması seni düşündürebilir. Karşındaki kişinin tavrını hemen kendi değerinle ilişkilendirmemelisin… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…