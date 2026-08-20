article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Terazi Burcu chevron-right-grey 21 Ağustos Cuma Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Terazi Burcu right-white
21 Ağustos 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C P P S Ç P Cuma
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
20.08.2026 - 18:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Terazi ve yükselen Terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 21 Ağustos Cuma gününüz nasıl geçecek? 21 Ağustos Cuma günü Terazi ve yükselen Terazi burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna ait günlük burç yorumları...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün yönetici gezegenin Venüs senin burcunda Satürn ile karşı karşıya geliyor ve bu durum haftanın daha zorlayıcı günlerinden birini yaşatabilir. İş hayatında sunduğun bir talep geri çevrilebilir ya da beklediğin bir kapının şimdilik açılmadığını görebilirsin. Bunu kişisel bir başarısızlık gibi görmek yerine hangi şartların sana gerçekten uygun olup olmadığını anlamaya çalışmalısın. Ay Yay burcunda ilerlediği için konuşmak, fikir alışverişinde bulunmak ve güvendiğin birinden görüş almak moralini toparlayabilir.

Maddi konularda harcamalarını biraz kısmak gerekebilir. Bugün büyük bir alışverişe yönelmek yerine bütçeni korumak ve birkaç gün düşünmek çok daha güvenli olacaktır.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün mesafe ve sınırlar daha görünür hale gelebilir. İlişkisi olan bir Terazi burcuysan, partnerinle aranıza kısa süreli bir mesafe girebilir ya da onun net bir sınırıyla karşılaşabilirsin. Bekar bir Terazi burcuysan, ilgilendiğin kişinin daha çekimser davranması seni düşündürebilir. Karşındaki kişinin tavrını hemen kendi değerinle ilişkilendirmemelisin… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Haftalık Terazi Burcu Yorumu

Oku right-white

Haftalık Terazi Burcu Yorumu

Aylık Terazi Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Terazi Burcu Yorumu

Yıllık Terazi Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Terazi Burcu Yorumu

Bugün Aşk Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💖

Terazi burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bugün duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın