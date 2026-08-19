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Terazi Burcu right-white
20 Ağustos 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
19.08.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Terazi ve yükselen Terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 20 Ağustos Perşembe gününüz nasıl geçecek? 20 Ağustos Perşembe günü Terazi ve yükselen Terazi burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün sabah kendi değerini ve kazancını taçlandıracak bir karar anındasın. Akrep’teki İlk Dördün, emeğinin karşılığını tam olarak alman için bir adım atmanı istiyor; hakkın olanı talep etmek veya seni yoran bir işi düzenlemek gündemine gelebilir. Venüs hâlâ seninle olduğu için zarafetinle herkesi ikna etme gücün çok yüksek. Öğleden sonra Ay Yay burcuna geçtiğinde ise modun yükseliyor, iletişimin neşeyle akıyor.

Maddi konularda sabah vereceğin karar cüzdanına bereket katacak. Kendi emeğini küçümseme alışkanlığını bugün tamamen geride bırakmalısın.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün kendi sınırlarına ve hislerine sahip çıkma zamanı. İlişkisi olan bir Terazi burcu isen, sırf uyum bozulmasın diye sessiz kaldığın bir konuyu sakinlikle masaya yatırmalısın. Bekar bir Terazi burcu isen, öğleden sonra başlayacak akıcı bir sohbet keyifli bir flörte dönüşebilir. Bugün herkesi mutlu etmeye çalışmak yerine kendi huzurunu önceliklendirmelisin… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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