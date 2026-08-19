Sevgili Terazi, bugün sabah kendi değerini ve kazancını taçlandıracak bir karar anındasın. Akrep’teki İlk Dördün, emeğinin karşılığını tam olarak alman için bir adım atmanı istiyor; hakkın olanı talep etmek veya seni yoran bir işi düzenlemek gündemine gelebilir. Venüs hâlâ seninle olduğu için zarafetinle herkesi ikna etme gücün çok yüksek. Öğleden sonra Ay Yay burcuna geçtiğinde ise modun yükseliyor, iletişimin neşeyle akıyor.

Maddi konularda sabah vereceğin karar cüzdanına bereket katacak. Kendi emeğini küçümseme alışkanlığını bugün tamamen geride bırakmalısın.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün kendi sınırlarına ve hislerine sahip çıkma zamanı. İlişkisi olan bir Terazi burcu isen, sırf uyum bozulmasın diye sessiz kaldığın bir konuyu sakinlikle masaya yatırmalısın. Bekar bir Terazi burcu isen, öğleden sonra başlayacak akıcı bir sohbet keyifli bir flörte dönüşebilir. Bugün herkesi mutlu etmeye çalışmak yerine kendi huzurunu önceliklendirmelisin… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…