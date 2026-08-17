Sevgili Terazi, bugün Ay kazanç alanına geçiyor ve dikkatini somut olana çeviriyor. Dün paylaşılan konularda kafan karışıktı, bugün ise kendi imkânlarına odaklanmak sana iyi geliyor. İş hayatında elindekiyle ne yapabileceğini düşünmelisin. Venüs hâlâ senin burcunda ilerliyor, yani ikna gücün yerinde; bir talebi bugün dile getirebilirsin.

Maddi konularda emeğinin karşılığı gündeminde. Bir fiyat belirlerken ya da bir ücret konuşurken kendini küçümsememelisin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün kendine verdiğin değer belirleyici. İlişkisi olan bir Terazi burcu isen, dünkü şüphelerini bir kenara bırakıp kendine güvenmelisin. Bekar bir Terazi burcu isen, kendini iyi hissettiğin için çevren de bunu fark ediyor. Kendine iyi davrandığında her şey kolaylaşıyor… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…