Sevgili Terazi, bugün gökyüzü tamamen senden yana! Ay ile yöneticin Venüs senin burcunda buluşuyor ve bu, ayın en güzel günlerinden birini yaratıyor. Kendini iyi hissediyor, iyi görünüyor ve çevrendekileri kolayca etkiliyorsun. İş hayatında bugün istediğin şeyi istemelisin, çünkü insanlar sana hayır demekte zorlanacak. Bir görüşme, bir teklif ya da bir talep bugün tam istediğin gibi sonuçlanabilir. Kararsızlıkla zaman kaybetmek yerine en çok istediğin projeye doğrudan odaklan.

Maddi konularda şans senden yana. Bir anlaşma, bir teklif ya da güzel bir haber cebine yansıyabilir. Venüs burcunda olduğu için bugün kendine bir güzellik almak da içinden geçebilir, bunu hak ediyorsun. Uzun zamandır aklında olan o bakımı yaptırmak veya tazelenmek özgüvenini katlayacaktır.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün adeta bir mıknatıs gibisin. İlişkisi olan bir Terazi burcu isen, partnerinin gözünde yeniden ilk günkü gibi parlıyorsun. Birlikte romantik bir akşam yürüyüşü yapmak veya özel bir plan hazırlamak aranızı muazzam tatlandırır. Bekar bir Terazi burcu isen, hiçbir çaba harcamadan fark ediliyorsun. Şık bir detay, tatlı bir tebessüm bugün tüm gözleri sana çevirmeye yeter. Bugün sadece kendin ol, gerisini gökyüzü hallediyor… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…