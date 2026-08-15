Sevgili Terazi, bugün gökyüzü kalbini adeta bir sahneye çıkarıyor! Ay ile yöneticin Venüs tam senin burcunda buluşuyor ve bu, ayın senin için en güzel aşk günü. İlişkin varsa, partnerinin gözünde yeniden ilk günkü gibi parlıyorsun. Bugün aranızda geçen her şey tatlı bir yerde duruyor; ufak bir fikir ayrılığı bile hızla tatlıya bağlanabilir. Ona küçük bir sürpriz yapman aranızdaki bağı bir kat daha güzelleştirecek.

Bekarsan, hiçbir çaba harcamadan fark ediliyorsun. Bugün adeta bir mıknatıs gibisin ve insanlar sana kolayca yaklaşıyor. Yalnız gelen her ilgiye kapı açma; bugün seçici olup kendi çizgini koruduğunda karşına çıkan kişi çok daha kıymetli olacak… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…