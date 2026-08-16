Sevgili Terazi, bugün derin konularda bir belirsizlik var. Mars ile Neptün arasındaki sert açı, senin ortak kaynaklar alanını etkiliyor ve paylaşılan bir konuda kafan karışabilir. İş hayatında bir ortakla aranızda net olmayan bir mesele varsa bugün onu çözmeye çalışmamalısın; sisin dağılmasını beklemelisin. Neyse ki Venüs ile Jüpiter arasındaki güzel açı yöneticini devreye sokuyor ve günün ağırlığını hafifletiyor.

Maddi konularda bir kredi, bir borç ya da ortak bir hesap bugün belirsiz görünüyor. Belgeleri okumadan hiçbir şeye evet dememelisin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün güven konusu hassas. İlişkisi olan bir Terazi burcu isen, içine doğan bir şüphenin gerçek mi yoksa kuruntu mu olduğunu ayırt etmelisin. Bekar bir Terazi burcu isen, yoğun bir çekim seni yanıltabilir. Bugün kalbini biraz temkinli tutmalısın… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…