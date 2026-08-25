Sevgili Terazi, bugün kendi duygularını görmezden gelmek eskisi kadar kolay olmayabilir. İlişkin varsa, uzun süredir “Büyütmeye değmez” diyerek sustuğun bir beklentinin aslında seni rahatsız ettiğini anlayabilirsin. Uzun bir konuşma yapmak zorunda değilsin; neye ihtiyaç duyduğunu açık ve sakin biçimde söylemen yeterli olabilir.

Bekarsan, kararsız kaldığın biriyle ilgili cevabı karşı tarafın davranışlarından çok kendi hislerinde bulabilirsin. Bu kişiyle gerçekten yakınlaşmak isteyip istemediğin daha belirgin hale gelebilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…