Sevgili Terazi, bugün sırf uyum ve huzur bozulmasın diye sustuğun şey artık konuşulmak istiyor. Sabah İlk Dördün kazanç alanında gerçekleşirken Güneş-Lilith üçgeni içindeki o bastırılmış sesi yükseltiyor. İlişkin varsa, huzur kaçmasın diye aylardır içine attığın bir konuyu bugün sakin ve açık bir dille anlatmalısın. Sen bir tartışmayı önlemek için hep kendinden vermeye alışkınsın, oysa bu alışkanlık zamanla seni içten içe tüketiyor. Venüs hâlâ seninle olduğu için söyleyeceklerini kırmadan, son derece olgun ve zarif bir dille ifade edebilirsin.

Bekarsan, öğleden sonra başlayacak bir sohbet çok keyifli bir yere gidebilir. Bugün herkesi mutlu etmeye çalışmamalı, ne istediğini açıkça söylemelisin. Bu netlik seni daha az değil, çok daha fazla çekici kılıyor… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…