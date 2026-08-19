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Terazi Burcu right-white
20 Ağustos 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
19.08.2026 - 18:01
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Terazi ve yükselen Terazi burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 20 Ağustos Perşembe gününüz nasıl geçecek? 

20 Ağustos Perşembe günü Terazi ve yükselen Terazi burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün sırf uyum ve huzur bozulmasın diye sustuğun şey artık konuşulmak istiyor. Sabah İlk Dördün kazanç alanında gerçekleşirken Güneş-Lilith üçgeni içindeki o bastırılmış sesi yükseltiyor. İlişkin varsa, huzur kaçmasın diye aylardır içine attığın bir konuyu bugün sakin ve açık bir dille anlatmalısın. Sen bir tartışmayı önlemek için hep kendinden vermeye alışkınsın, oysa bu alışkanlık zamanla seni içten içe tüketiyor. Venüs hâlâ seninle olduğu için söyleyeceklerini kırmadan, son derece olgun ve zarif bir dille ifade edebilirsin.

Bekarsan, öğleden sonra başlayacak bir sohbet çok keyifli bir yere gidebilir. Bugün herkesi mutlu etmeye çalışmamalı, ne istediğini açıkça söylemelisin. Bu netlik seni daha az değil, çok daha fazla çekici kılıyor… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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