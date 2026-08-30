Sevgili Terazi, Jüpiter arkadaşlık alanından, Satürn ise tam karşı burcundan destek veriyor. Bu ikili, bir bağın gerçekten ne kadar güçlü olduğunu net biçimde gösteriyor. İlişkin varsa, partnerinle geleceğe dair önemli bir konuyu konuşmak bugün aranızı belirgin şekilde güçlendiriyor. Venüs hâlâ senin burcunda ilerliyor, yani kendini hem zarif hem etkili biçimde ifade edebiliyorsun.

Bekarsan, bugün tanıştığın kişi hayatında kalıcı bir yere sahip olabilir. Ortak bir tanıdık üzerinden kurulan bir bağ da mümkün. Önüne gelen bir daveti hemen geri çevirmemelisin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…