Sevgili Terazi, duyduğun bir şey ilişkilerle ilgili dengeni biraz sarsabilir. Güneş-Uranüs karesi inandığın bir konuyu ya da birine dair fikrini yeniden düşünmene neden oluyor. İlişkin varsa, partnerinden duyduğun bir söz seni şaşırtabilir. İlk cümlede karar vermek yerine sonuna kadar dinle; hikayenin tamamı düşündüğünden farklı olabilir.

Bekarsan, farklı bir çevreden gelen biri ilgini çekebilir. Bu kişi senin alıştığın dünyaya pek benzemiyor olabilir. Farklılığı hemen uyumsuzluk olarak değerlendirmeden biraz tanımaya çalış. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…