Sevgili Terazi, içinde tuttuğun bir düşünce ile uzaktan gelen bir bilgi birbirine ters düşebilir. Güneş-Uranüs karesi en gizli alanınla, eğitim ve bakış açısı alanını zorluyor; öğrendiğin bir şey, inandığın bir konuyu yeniden sorgulatabilir. Hemen taraf tutmak yerine biraz beklemen iyi olabilir, çünkü gelen bilgiler tam da doğru olmayabilir.

Maddi konularda uzaklarla ya da eğitimle ilgili bir masrafta değişiklik yaşanabilir. Ödeme yapmadan önce rakamın güncel olup olmadığını teyit et.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Terazi burcu isen, partnerinden duyduğun bir şey seni şaşırtabilir; tepki vermeden önce sonuna kadar dinlemen daha iyi olur. Bekar bir Terazi burcu isen, farklı bir çevreden gelen biri ilgini çekebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…