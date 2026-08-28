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Terazi Burcu right-white
29 Ağustos 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
28.08.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Terazi ve yükselen Terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 29 Ağustos Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 29 Ağustos Cumartesi günü Terazi ve yükselen Terazi burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, içinde tuttuğun bir düşünce ile uzaktan gelen bir bilgi birbirine ters düşebilir. Güneş-Uranüs karesi en gizli alanınla, eğitim ve bakış açısı alanını zorluyor; öğrendiğin bir şey, inandığın bir konuyu yeniden sorgulatabilir. Hemen taraf tutmak yerine biraz beklemen iyi olabilir, çünkü gelen bilgiler tam da doğru olmayabilir.

Maddi konularda uzaklarla ya da eğitimle ilgili bir masrafta değişiklik yaşanabilir. Ödeme yapmadan önce rakamın güncel olup olmadığını teyit et.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Terazi burcu isen, partnerinden duyduğun bir şey seni şaşırtabilir; tepki vermeden önce sonuna kadar dinlemen daha iyi olur. Bekar bir Terazi burcu isen, farklı bir çevreden gelen biri ilgini çekebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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