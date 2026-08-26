Sevgili Terazi, sabah Güneş ile Neptün arasındaki açı içinde taşıdığın bir düşünceyi anlamanı zorlaştırabilir, öğle saatlerindeki Merkür-Plüton açısı ise günlük düzeninde seni asıl yoran noktayı gösterebilir. Akşam Güneş ile Merkür kavuşumu iç dünyanı toparlıyor; kafanda dönen bir meseleye sonunda daha açık bakabilirsin.

Maddi konularda gündüz anlaşılması zor gelen bir hesap akşam daha mantıklı görünmeye başlayabilir. Kimseyle paylaşmadığın bir ödeme ya da bütçe planı varsa sakin bir yerde yeniden gözden geçirmen iyi olacaktır.

Peki ya aşk? Gece Ay Balık burcuna geçerken ilişkilerde günlük hayatın küçük ayrıntıları önem kazanıyor. İlişkisi olan bir Terazi burcu isen, ikinizi yoran bir alışkanlığı değiştirmeye karar verebilirsiniz. Büyük bir ilişki konuşması yapmadan da bazı şeyler düzeltilebilir. Bekar bir Terazi burcu isen, her gün gördüğün birini farklı gözle değerlendirmeye başlayabilirsin. Bunun gerçek bir ilgi mi yoksa anlık bir merak mı olduğunu görmek için biraz zaman yeterli olacaktır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…