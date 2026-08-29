Sevgili Terazi, Ay bugün tam karşı burcuna geçiyor ve gözünü partnerine çeviriyor. İlişkin varsa, bugün konuşmaktan çok dinlemelisin. Son günlerde sen kendi iç dünyanla meşguldün, oysa onun da anlatmak istediği bir şey birikmiş olabilir. Ona bir soru sorup cevabını sonuna kadar beklemen, aranızdaki mesafeyi kapatıyor.

Bekarsan, zaten iletişimde olduğun birinin tavrı daha açık hale gelebilir. Daha önce ne düşündüğünü anlamakta zorlandığın biri ilgisini davranışlarıyla gösterebilir; sen de buna göre nasıl ilerlemek istediğine daha rahat karar verebilirsin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…