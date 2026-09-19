Sevgili Terazi, partnerinden bugün beklenmedik bir söz duyabilirsin; dengeli, herkesi memnun eden bir yanıt aramak yerine ilk aklına geleni dürüstçe söylemen bugün daha işe yarayacak.

Bugün tanıştığı kişiyi eski tercihleriyle kıyaslamak yerine kendi hâline değerlendirmek, bekar Teraziler için çok daha net ve gerçekçi bir izlenim sağlayabilir.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…