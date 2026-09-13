Sevgili Terazi, bugünkü kavuşma değerler evinde gerçekleşiyor, bu da aşkta neye gerçekten değer verdiğini net görmeni sağlıyor.

İlişkin varsa, partnerinin sana gösterdiği emeği bugün fark edip ona aynı şekilde karşılık vermek isteyeceksin. Bu karşılıklılık bugün ilişkinizi güçlendirecek.

Bekarsan, kendi sınırlarını net koyduğun bir ilişkinin sana ne kadar iyi geldiğini hatırlayabilirsin. Bu hatırlama bugünkü seçimlerini şekillendiriyor ve kimi kabul edip etmeyeceğine dair sana bir pusula sunuyor. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…