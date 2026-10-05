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Devlet Bahçeli'den TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na Destek

Devlet Bahçeli'den TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na Destek

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
05.10.2026 - 17:01
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Hakemler Dosyası' soruşturmasının ardından istifa çağrılarıyla karşı karşıya kalan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na çiçek göndererek açık destek verdi. Türk bayrağı motifli çiçeğin yanındaki notta 'Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu. Başarı dileklerimle. Yalnız değilsin.' ifadeleri yer aldı. Federasyonun duyurduğu jest, Hacıosmanoğlu'nun hakkındaki istifa söylentilerine yanıt verip görevi bırakmayacağını söylediği günlerin hemen ardından geldi.

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Hacıosmanoğlu, Bahçeli'nin desteği için "ellerinden öpüyorum" diyerek teşekkür etti

Hacıosmanoğlu, Bahçeli'nin desteği için "ellerinden öpüyorum" diyerek teşekkür etti

Hacıosmanoğlu, çiçeğin ardından yaptığı kısa açıklamada MHP lideri Bahçeli'ye teşekkür etti. TFF Başkanı, 'Saygıdeğer Genel Başkanım Sayın Devlet Bahçeli'ye bu anlamlı destekleri için teşekkür ediyor, ellerinden öpüyorum.' ifadelerini kullandı.

Destek mesajının zamanlaması dikkat çekiyor. Hakemler Dosyası kapsamında Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) eski başkanı Ferhat Gündoğdu ve ekibinin tutuklanması, federasyon yönetimine yönelik istifa çağrılarını artırmıştı. Spor yorumcularının bir kısmı, Hacıosmanoğlu'nun olağanüstü bir toplantıyla görevi bırakacağını öne sürüyordu. TFF Başkanı ise bir spor kanalına verdiği röportajda 'Hayır, istifa etmeyeceğim' diyerek bu iddiaları reddetti ve Türk futbolundaki sorunların tek başına kendisine yüklenemeyeceğini söyledi.

Açıklanan programa göre Hacıosmanoğlu bu hafta çarşamba günü UEFA toplantıları için İsviçre'ye gidecek, TFF Yönetim Kurulu ise cuma günü toplanacak. Bahçeli'nin mesajı da bu yoğun takvimin hemen öncesine denk geldi.

Bahçeli'nin gönderdiği çiçek, ay yıldızlı Türk bayrağı motifiyle hazırlandı

Bahçeli'nin gönderdiği çiçek, ay yıldızlı Türk bayrağı motifiyle hazırlandı

Bahçeli'nin gönderdiği çiçek, kırmızı ve beyaz çiçeklerle Türk bayrağı motifinde hazırlandı. Kırmızı zeminin üzerinde beyaz çiçeklerden oluşan ay ve yıldız dikkat çekerken, altındaki şeritte gönderenin adı olarak 'Devlet Bahçeli' yazıyor. Çiçeğe iliştirilen kartta ise yalnızca birkaç kelimelik bir mesaj bulunuyor: 'Başarı dileklerimle. Yalnız değilsin.'

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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