Devlet Bahçeli'den TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na Destek
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Hakemler Dosyası' soruşturmasının ardından istifa çağrılarıyla karşı karşıya kalan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na çiçek göndererek açık destek verdi. Türk bayrağı motifli çiçeğin yanındaki notta 'Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu. Başarı dileklerimle. Yalnız değilsin.' ifadeleri yer aldı. Federasyonun duyurduğu jest, Hacıosmanoğlu'nun hakkındaki istifa söylentilerine yanıt verip görevi bırakmayacağını söylediği günlerin hemen ardından geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hacıosmanoğlu, Bahçeli'nin desteği için "ellerinden öpüyorum" diyerek teşekkür etti
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bahçeli'nin gönderdiği çiçek, ay yıldızlı Türk bayrağı motifiyle hazırlandı
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın