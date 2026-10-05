Devlet Bahçeli'den TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na Destek

Hacıosmanoğlu, çiçeğin ardından yaptığı kısa açıklamada MHP lideri Bahçeli'ye teşekkür etti. TFF Başkanı, 'Saygıdeğer Genel Başkanım Sayın Devlet Bahçeli'ye bu anlamlı destekleri için teşekkür ediyor, ellerinden öpüyorum.' ifadelerini kullandı.

Destek mesajının zamanlaması dikkat çekiyor. Hakemler Dosyası kapsamında Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) eski başkanı Ferhat Gündoğdu ve ekibinin tutuklanması, federasyon yönetimine yönelik istifa çağrılarını artırmıştı. Spor yorumcularının bir kısmı, Hacıosmanoğlu'nun olağanüstü bir toplantıyla görevi bırakacağını öne sürüyordu. TFF Başkanı ise bir spor kanalına verdiği röportajda 'Hayır, istifa etmeyeceğim' diyerek bu iddiaları reddetti ve Türk futbolundaki sorunların tek başına kendisine yüklenemeyeceğini söyledi.

Açıklanan programa göre Hacıosmanoğlu bu hafta çarşamba günü UEFA toplantıları için İsviçre'ye gidecek, TFF Yönetim Kurulu ise cuma günü toplanacak. Bahçeli'nin mesajı da bu yoğun takvimin hemen öncesine denk geldi.