İpe Dizilip Satılıyor, Sadece 15 Gün Tezgahta Kalıyor: Kışın Habercisi Meyvenin Kilosu 75 Lira
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Sivas'ta havalar soğumaya başlayınca sokaklarda ilk göze çarpan şey, ipe dizilmiş sapsarı alıç kolyeleri oluyor. İlçe ve köylerde dağlarda kendiliğinden yetişen meyve, toplandıktan sonra kent merkezindeki tezgahlarda yerini aldı. Yılda yalnızca bir kez, o da kısa bir süreliğine bulunabilen alıcın kilosu bu sezon 75 liradan alıcı buluyor.
Kaynak: İHA
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Diğer meyveler 100-150 lirayken alıcın kilosu 75 liradan satılıyor
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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