İpe Dizilip Satılıyor, Sadece 15 Gün Tezgahta Kalıyor: Kışın Habercisi Meyvenin Kilosu 75 Lira

Sivas'ta 'kışın habercisi' olarak bilinen alıç, ekim ayının ilk günleriyle birlikte seyyar tezgahlara geldi. Meyve herhangi bir bakım, ilaç ya da gübre gerektirmeden doğal ortamında yetişiyor; köylerde tek tek toplanıp ipe dizildikten sonra satışa sunuluyor.

Tezgahında alıç satan seyyar satıcı Sercan Aydın, sezon yeni açıldığı için satışların çok iyi gittiğini söylüyor. Aydın'ın verdiği bilgiye göre alıcın kilosu şu sıralar 75 lira. Satıcı, tezgahlardaki diğer meyvelerin kilosunun 100 ila 150 lira arasında değiştiğini hatırlatarak alıcın bu dönemde cebi yormayan seçenekler arasında kaldığını belirtiyor.

Bölgede yaşlısından gencine herkesin tükettiği alıç, Sivas'ta kuşaklardır sonbaharın vazgeçilmez lezzetlerinden biri. Aydın'ın deyimiyle 'eskiden beri tüketilen' meyveye rağbetin yüksek olmasının bir nedeni de bölgede doğal olarak yetişmesi.