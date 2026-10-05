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İpe Dizilip Satılıyor, Sadece 15 Gün Tezgahta Kalıyor: Kışın Habercisi Meyvenin Kilosu 75 Lira

İpe Dizilip Satılıyor, Sadece 15 Gün Tezgahta Kalıyor: Kışın Habercisi Meyvenin Kilosu 75 Lira

Sivas
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
05.10.2026 - 16:57
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Sivas'ta havalar soğumaya başlayınca sokaklarda ilk göze çarpan şey, ipe dizilmiş sapsarı alıç kolyeleri oluyor. İlçe ve köylerde dağlarda kendiliğinden yetişen meyve, toplandıktan sonra kent merkezindeki tezgahlarda yerini aldı. Yılda yalnızca bir kez, o da kısa bir süreliğine bulunabilen alıcın kilosu bu sezon 75 liradan alıcı buluyor.

Kaynak: İHA

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Diğer meyveler 100-150 lirayken alıcın kilosu 75 liradan satılıyor

Diğer meyveler 100-150 lirayken alıcın kilosu 75 liradan satılıyor

Sivas'ta 'kışın habercisi' olarak bilinen alıç, ekim ayının ilk günleriyle birlikte seyyar tezgahlara geldi. Meyve herhangi bir bakım, ilaç ya da gübre gerektirmeden doğal ortamında yetişiyor; köylerde tek tek toplanıp ipe dizildikten sonra satışa sunuluyor.

Tezgahında alıç satan seyyar satıcı Sercan Aydın, sezon yeni açıldığı için satışların çok iyi gittiğini söylüyor. Aydın'ın verdiği bilgiye göre alıcın kilosu şu sıralar 75 lira. Satıcı, tezgahlardaki diğer meyvelerin kilosunun 100 ila 150 lira arasında değiştiğini hatırlatarak alıcın bu dönemde cebi yormayan seçenekler arasında kaldığını belirtiyor.

Bölgede yaşlısından gencine herkesin tükettiği alıç, Sivas'ta kuşaklardır sonbaharın vazgeçilmez lezzetlerinden biri. Aydın'ın deyimiyle 'eskiden beri tüketilen' meyveye rağbetin yüksek olmasının bir nedeni de bölgede doğal olarak yetişmesi.

Sezonu en fazla iki hafta sürüyor, kaçıran bir sonraki yılı bekliyor

Sezonu en fazla iki hafta sürüyor, kaçıran bir sonraki yılı bekliyor

Alıcı diğer meyvelerden ayıran en önemli özellik, tezgahta kalma süresinin çok kısa olması. Sercan Aydın'a göre meyvenin sezonu 10-15 gün sürüyor ve en uygun tüketim zamanı ekim ayının ilk haftaları. Satıcı, 'Alıç her zaman bulunmaz, yılda bir kere tezgahlara gelir' diyerek bu iki haftalık sürenin iyi değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor.

Kısa sezon, meyveye duyulan ilgiyi de artırıyor. Kent merkezindeki tezgahların önünde durup birkaç tane tadına bakanlara, ipe dizili alıçları boynuna takıp poz verenlere bu günlerde sıkça rastlanıyor.

İçinde kimyasal bulunmadığı vurgulanan meyve, yöreyi bilenler tarafından her yıl merakla bekleniyor. Sezon kapanınca taze alıç bulmak neredeyse imkansız hale geldiği için birçok kişi bu birkaç haftalık dönemde alışverişini yapmaya çalışıyor.

Satıcılar kalbe ve tansiyona iyi geldiğini söylüyor, bilim dünyası ise temkinli

Satıcılar kalbe ve tansiyona iyi geldiğini söylüyor, bilim dünyası ise temkinli

Sivas'ta alıç denince akla ilk gelen konu, meyvenin sağlığa etkisi. Sercan Aydın da alıcın kalbe, tansiyona ve şekere 'bire bir' faydalı olduğunu söyleyerek herkese tavsiye ediyor. Antioksidan bakımından zengin olduğu bilinen meyve, halk arasında uzun zamandır kolesterol ve tansiyon için tüketiliyor.

Bilimsel tarafta ise tablo daha temkinli. ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'ne bağlı NCCIH, alıcın kalp yetmezliği üzerindeki etkisine dair çalışmaların çelişkili sonuçlar verdiğini, diğer kalp rahatsızlıkları için ise yeterli veri bulunmadığını belirtiyor. Kurum, düzenli ilaç kullananların alıç takviyelerine başlamadan önce hekime danışmasını öneriyor; çünkü bitkinin bazı ilaçlarla etkileşime girebileceği biliniyor.

Mevsiminde birkaç avuç taze alıç yemek keyifli bir sonbahar alışkanlığı olabilir; ancak kalp ve tansiyon hastalarının meyveyi ilacın yerine koymaması gerekiyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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