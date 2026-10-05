En Sevdiğiniz Oje Rengi Sizi Ele Veriyor: Uzman Hangi Tonun Ne Anlattığını Açıkladı

Çoğumuzun düşünmeden uzandığı iki üç oje rengi var. Bir güzellik uzmanına göre bu tercih tesadüf değil.

Tırnak dergisi Mirellé Inspo'nun kurucusu Jyoti Verma, renk psikolojisinin oje seçimine de yansıdığını söylüyor. Ellerimiz yazarken, yemek yerken, konuşurken gün boyu gözümüzün önünde. Verma'ya göre bu yüzden seçtiğimiz renk hem ruh halimizi etkiliyor hem de kişiliğimiz hakkında ipuçları veriyor.

Kaynak