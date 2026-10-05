En Sevdiğiniz Oje Rengi Sizi Ele Veriyor: Uzman Hangi Tonun Ne Anlattığını Açıkladı
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Çoğumuzun düşünmeden uzandığı iki üç oje rengi var. Bir güzellik uzmanına göre bu tercih tesadüf değil.
Tırnak dergisi Mirellé Inspo'nun kurucusu Jyoti Verma, renk psikolojisinin oje seçimine de yansıdığını söylüyor. Ellerimiz yazarken, yemek yerken, konuşurken gün boyu gözümüzün önünde. Verma'ya göre bu yüzden seçtiğimiz renk hem ruh halimizi etkiliyor hem de kişiliğimiz hakkında ipuçları veriyor.
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Kırmızı: Cesur ve Hırslı
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Pembe: Sıcak ve Sosyal
Nude: Sakin ve Kendinden Emin
Mavi: Dengeli ve Güvenilir
Siyah: Bağımsız ve Yaratıcı
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Rengârenk: Enerjik ve Dışa Dönük
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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