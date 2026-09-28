article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
En Güven Veren Renk Belli Oldu: İş Görüşmesinde de İlk Buluşmada da İşe Yarıyor

En Güven Veren Renk Belli Oldu: İş Görüşmesinde de İlk Buluşmada da İşe Yarıyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
28.09.2026 - 11:31
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Daha tek kelime etmeden, üzerinizdeki kıyafetin rengi karşınızdakine bir mesaj veriyor. Güven vermek için hangi rengin giyilmesi gerektiği sorulan üç renk psikolojisi uzmanı da aynı rengi işaret etti.

Ayrıntılar haberimizde.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Uzmanların ortak cevabı mavi oldu.

Uzmanların ortak cevabı mavi oldu.

Renk psikolojisi uzmanı Michelle Lewis'e göre beyin rengi, konuşulan dilden daha hızlı algılıyor. İnsanlar biriyle tanıştıktan sonraki ilk birkaç saniyede onun ne kadar güvenilir olduğuna dair bir yargıya varıyor ve renk bu yargıyı etkileyen ana unsurlardan biri. Uzmanlara göre mavi bu ilk izlenimde sakinlik, netlik ve güvenilirlik mesajı veriyor.

İmaj danışmanı Michelle T. Sterling, 'Koyu mavi en güçlü güven izlenimini yaratır, çünkü genellikle otorite ve ciddiyet yansıtır' diyor. Sterling'e göre bu yüzden mavi, iş görüşmesine giderken giyilebilecek en iyi renklerden biri.

Mavi önlük giyen sağlık çalışanı en güvenilir bulundu.

Mavi önlük giyen sağlık çalışanı en güvenilir bulundu.

2023'te Kuzey Carolina Üniversitesi Tıp Merkezi'nde yapılan bir çalışmada, hastalar ve ziyaretçilerden mavi, yeşil ve siyah önlük giyen sağlık çalışanlarını değerlendirmeleri istendi. 'En güvenilir' kişi olarak en sık mavi önlüklü çalışan seçildi. Başka bir çalışmada da mavi gibi soğuk renkler, sıcak renklere göre daha yüksek güven puanı aldı.

Psikolog Dr. Sarah Seung-McFarland ise beynimizin maviye doğuştan güvenmediğini düşünüyor. McFarland, 'Bence renklere yüklediğimiz anlamları sonradan öğrendiğimizi söylemek daha doğru' diyor. Lewis de mavinin, tarih boyunca huzurla bağdaştırdığımız açık gökyüzünün ve sakin suların rengi olduğunu hatırlatıyor.

Her durum için farklı bir mavi tonu öneriliyor.

Her durum için farklı bir mavi tonu öneriliyor.

Lewis'e göre mavinin her tonu aynı etkiyi yaratmıyor. Uzmanın bazı önerileri şöyle:

İş görüşmesi: Lacivert, tecrübe ve güvenilirlik izlenimi veriyor.

İlk buluşma: Gök mavisi ya da lavanta mavisi, sıcaklık ve samimi bir ilgi yansıtıyor.

Sevgilinize ya da arkadaşınıza bir hatanızı itiraf ederken: Yumuşak tonlu bir mavi, açık yüreklilik ve duygusal güven hissi veriyor.

Müşteriye teklif sunarken: Orta tonda saf bir mavi, netlik ve öz güven yansıtıyor.

Lewis, mavinin güven etkisinin en çok kişinin kendisiyle ve bulunduğu ortamla uyumlu olduğunda ortaya çıktığını da ekliyor.

Mavi size göre değilse yeşil, lavanta ya da krem de işe yarıyor.

Mavi size göre değilse yeşil, lavanta ya da krem de işe yarıyor.

Lewis'e göre özellikle soluk tonlardaki yeşil, istikrar ve sıcaklık hissi veriyor ve insanların size açılmasını kolaylaştırıyor. Uzman, 2019'da yapılan bir çalışmanın yeşil ortamların kalp atış hızını ve stres belirtilerini azalttığına işaret ettiğini söylüyor.

Yumuşak lavanta ya da soluk mor tonlar karşınızdakine dinlendiğini hissettirirken, krem ya da kırık beyaz açıklık ve şeffaflık mesajı veriyor. Lewis bu tonların tepeden tırnağa değil, küçük bir detay olarak ya da sıcak bir renkle birlikte kullanılmasını öneriyor.

Fuşya, neon sarı ve turuncu güven gereken anlar için uygun değil.

Fuşya, neon sarı ve turuncu güven gereken anlar için uygun değil.

McFarland'a göre fuşya gibi canlı pembeler kendini ifade etmede öz güven yansıtabiliyor, ama bu güvenle ilişkilendirilen istikrar ve ölçülülükle aynı şey değil. Neon sarı da dikkat çekici ve enerjik olsa da güven kurmaya çalışırken vermek istediğiniz sakin izlenimle çatışabiliyor.

Lewis ise turuncunun en sıcak ve en sosyal renklerden biri olduğunu söylüyor. Ancak güvenin dikkatle kurulması gereken durumlarda turuncu samimi değil, rol yapıyormuş gibi algılanabiliyor. Lewis'e göre bu renk, güven zaten oluştuktan sonra daha iyi sonuç veriyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın