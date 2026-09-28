En Güven Veren Renk Belli Oldu: İş Görüşmesinde de İlk Buluşmada da İşe Yarıyor

Renk psikolojisi uzmanı Michelle Lewis'e göre beyin rengi, konuşulan dilden daha hızlı algılıyor. İnsanlar biriyle tanıştıktan sonraki ilk birkaç saniyede onun ne kadar güvenilir olduğuna dair bir yargıya varıyor ve renk bu yargıyı etkileyen ana unsurlardan biri. Uzmanlara göre mavi bu ilk izlenimde sakinlik, netlik ve güvenilirlik mesajı veriyor.

İmaj danışmanı Michelle T. Sterling, 'Koyu mavi en güçlü güven izlenimini yaratır, çünkü genellikle otorite ve ciddiyet yansıtır' diyor. Sterling'e göre bu yüzden mavi, iş görüşmesine giderken giyilebilecek en iyi renklerden biri.