En Güven Veren Renk Belli Oldu: İş Görüşmesinde de İlk Buluşmada da İşe Yarıyor
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Daha tek kelime etmeden, üzerinizdeki kıyafetin rengi karşınızdakine bir mesaj veriyor. Güven vermek için hangi rengin giyilmesi gerektiği sorulan üç renk psikolojisi uzmanı da aynı rengi işaret etti.
Ayrıntılar haberimizde.
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Uzmanların ortak cevabı mavi oldu.
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Mavi önlük giyen sağlık çalışanı en güvenilir bulundu.
Her durum için farklı bir mavi tonu öneriliyor.
Mavi size göre değilse yeşil, lavanta ya da krem de işe yarıyor.
Fuşya, neon sarı ve turuncu güven gereken anlar için uygun değil.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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