“Dünyanın En Çirkin Rengi” Hangi Renk?

Hex kodu #4A412A olan bu renk; koyu, mat, soluk bir yeşil-kahverengi tondur. Ne tam kahverengi, ne tam yeşil, ne tam gri. Kulağa sıradan gelse de test katılımcılarının bu rengi tanımlamak için kullandığı kelimeler son derece çarpıcıydı: 'kirli,' 'pis,' 'hasta,' 'ölü,' 'iğrenç.'

Renk psikolojisi açısından bakıldığında bu tepkiler şaşırtıcı değildi. Ama bunu anlamak için biraz geriye, çok daha geriye gitmek gerekiyor.

Evrim Bize Ne Öğretti?

İnsanoğlu on binlerce yıl boyunca hayatta kalmak için renkleri okumak zorunda kaldı. Kırmızı meyve olgunlaşmıştır. Yeşil yapraklar tazedir. Mavi su temizdir. Ama koyu, bulanık, soluk sarımsı-kahverengi? Bu renk atalarımız için tek bir şey demekti: tehlike.

Çürümüş yiyecek. Zehirli mantar. Hastalık taşıyan çamur.

Beyin, bu renk tonlarını gördüğünde hâlâ aynı alarm mekanizmasını devreye sokuyor. Bilinçli olarak fark etmeseniz bile nörolojik düzeyde bir 'uzak dur' sinyali üretiliyor. Araştırmacılar işte tam da bu evrimsel refleksi kullanmak istediler. Ve Pantone 448 C, o sinyali en güçlü şekilde tetikleyen renk olarak ortaya çıktı.