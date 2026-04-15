article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
“Dünyanın En Çirkin Rengi” Hangi Renk?

Pelin Gülşen
15.04.2026 - 11:18

Renkler ve zevkler tartışılmaz desek de bazen hepimiz fikir birliğine varabiliriz . 

Renkler hayatımızı güzelleştirir . Daha şık görünmek, daha iyi hissetmek, daha çekici ürünler yaratmak için vazgeçilmezimizdir… Renk dediğimiz şey çoğu zaman estetikle, zevkle ve tercih meselesiyle ilişkilendirilir.

Ama ya bir renk, güzel olmak için değil…

tam tersine itici olmak için seçilmek istenirse?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

En Çirkin Rengi Bulmak İçin Aylarca Test Yapıldı

2012 yılında Avustralya hükümeti, sigara ile mücadelede daha önce hiçbir ülkenin denemediği radikal bir adım atmaya hazırlanıyordu: Sigara paketlerindeki tüm marka logoları ve renkli tasarımlar tamamen kaldırılacaktı. Paketler düz, sade, tanımsız olacaktı.

Ama soru şuydu: Sigara paketleri hangi renk olacaktı ?

Bu soruyu cevaplamak için hükümet, GfK Blue Moon adlı araştırma şirketiyle iş birliği yaptı. Görev tuhaf ama netti: Binlerce insana onlarca farklı renk gösterecekler, duygusal tepkileri ve bilinçaltı çağrışımlarını ölçeceklerdi. Amaç güzel ya da sakinleştirici bir renk bulmak değildi — tam tersine, insanların içini en çok sıkan, en itici rengi bulmak istiyorlardı.

Aylarca süren testlerin sonunda bir renk öne çıktı: Pantone 448 C.

"Opaque Couché" — Hiçbir Şeyin Rengi

Hex kodu #4A412A olan bu renk; koyu, mat, soluk bir yeşil-kahverengi tondur. Ne tam kahverengi, ne tam yeşil, ne tam gri. Kulağa sıradan gelse de test katılımcılarının bu rengi tanımlamak için kullandığı kelimeler son derece çarpıcıydı: 'kirli,' 'pis,' 'hasta,' 'ölü,' 'iğrenç.'

Renk psikolojisi açısından bakıldığında bu tepkiler şaşırtıcı değildi. Ama bunu anlamak için biraz geriye, çok daha geriye gitmek gerekiyor.

Evrim Bize Ne Öğretti?

İnsanoğlu on binlerce yıl boyunca hayatta kalmak için renkleri okumak zorunda kaldı. Kırmızı meyve olgunlaşmıştır. Yeşil yapraklar tazedir. Mavi su temizdir. Ama koyu, bulanık, soluk sarımsı-kahverengi? Bu renk atalarımız için tek bir şey demekti: tehlike.

Çürümüş yiyecek. Zehirli mantar. Hastalık taşıyan çamur.

Beyin, bu renk tonlarını gördüğünde hâlâ aynı alarm mekanizmasını devreye sokuyor. Bilinçli olarak fark etmeseniz bile nörolojik düzeyde bir 'uzak dur' sinyali üretiliyor. Araştırmacılar işte tam da bu evrimsel refleksi kullanmak istediler. Ve Pantone 448 C, o sinyali en güçlü şekilde tetikleyen renk olarak ortaya çıktı.

Bir Renk Nasıl Küresel Politikaya Dönüştü?

Avustralya kararı hayata geçirdiğinde dünya şüpheyle baktı. Tütün şirketleri dava açtı, lobiciler harekete geçti. 'Sadece bir renk değiştirerek ne değişebilir ki?' sorusu her taraftan yükseldi.

Ama sonuçlar bu kararın etkisini açıkça gösterdi.

Uygulamanın ardından yapılan araştırmalar, düz paket uygulamasının sigaranın cazibesini belirgin biçimde azalttığını ortaya koydu. Özellikle genç yaş grubunda marka çekiciliği neredeyse sıfırlandı. İnsanlar sigara paketini artık 'taşımak istemiyordu' — çünkü o kirli ve çirkin kahverengi paketleri ellerinde tutmaktan bile rahatsız oluyorlardı.

Bu etkileri gören diğer ülkeler de harekete geçti.

İngiltere 2016'da, Fransa 2017'de, Yeni Zelanda 2018'de, İsrail 2019'da aynı uygulamayı benimsedi. Bugün Pantone 448 C, birden fazla ülkede yasal olarak zorunlu kılınmış standart sigara paketi rengi. Tarihte bir hükümetin 'en çirkin rengi' resmi politika olarak belirlediği ilk ve tek örnek.

Renk Psikolojisi: Görünmez Ama Her Yerde

Pantone 448 C hikayesi aslında çok daha büyük bir gerçeğin yansıması. Renkler, davranışlarımızı düşündüğümüzden çok daha derinden etkiliyor.

Hızlı yemek zincirlerinin neredeyse tamamının kırmızı ve sarı kullandığını fark ettiniz mi? Tesadüf değil. Kırmızı iştahı artırır ve aciliyet hissi yaratır; sarı ise enerji ve neşe çağrıştırır. İkisi bir arada 'hemen gel, hemen ye, hemen git' mesajı verir.

Hastanelerin duvarları neden hep açık mavi ya da yeşil tonlarındadır? Çünkü bu renkler kalp atış hızını düşürür, kaygıyı azaltır. Bankalar neden mavi sever? Mavi, güvenilirlik ve istikrar hissiyle doğrudan ilişkilendirilir — paranızı teslim ettiğiniz kurumun mavi olması bilinçaltınıza 'güvende' mesajı verir.

Bütün bu kararların arkasında yıllarca yapılan araştırmalar var. Pantone 448 C ise bu araştırmaların belki de en çarpıcı kamu sağlığı uygulamasına dönüşmüş hali.

Çirkinlik mi, İticilik mi?

Akla şu soru geliyor: Renk algısı kişiden kişiye değişmez mi?

Evet, renk tercihleri kültürel ve bireysel farklılıklar gösterir. Ama tiksinme tepkisi evrenseldir. Çürümeyi ve hastalığı çağrıştıran renk tonlarına karşı duyulan kaçınma güdüsü, kültürden kültüre büyük farklılık göstermiyor. Avustralya'dan Japonya'ya, Fransa'dan Brezilya'ya test edilen katılımcıların büyük çoğunluğu Pantone 448 C'ye benzer tepkiler verdi.

Bu yüzden araştırmacılar 'çirkinlik' kelimesini değil, 'iticilik' kelimesini tercih ediyor. Renk estetik açıdan sadece çirkin değil — duygusal açıdan da rahatsız edici. Ve bu fark kritik.

Rengin Sessiz Ama Güçlü Dili

Yüzyıllardır markalar, müşterileri çekmek için rengi bir araç olarak kullandı. Pantone 448 C ise tarihin bu alışkanlığı tersine çevirdiği an. Bir hükümet, aynı silahı alıp tam ters yönde çevirdi — rengi çekim gücü için değil, itme gücü için kullandı.

Günlük hayatımızda yüzlerce renk kararıyla karşılaşıyoruz. Süpermarketteki ambalajlar, gittiğimiz restoranların duvar renkleri, kullandığımız uygulamaların arayüzleri. Çoğunu fark etmeyiz. Ama beynimiz fark eder.

Bundan sonra bir ürünü elinize aldığınızda, o rengin size ne hissettirdiğini bir düşünün.

Belki de o his hiç de tesadüf değildir.

Instagram

Instagram Renkgurusu

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Pelin Gülşen
Pelin Gülşen
yazio
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam