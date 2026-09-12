Sevgili Terazi, bugün Ay senin burcunda ve hislerini herkesten önce sen fark ediyorsun. İlişkisi olan bir Terazi burcuysan, her zamanki gibi dengeyi kurma görevini üstlenme. Bugün ne istediğini söylemek, ilişkinize zarar vermek yerine partnerinin seni daha iyi tanımasını sağlayacak.

Bekar bir Terazi burcuysan, bugün gözler üzerinde. Yeni tanıştığın biri sana ilgi duyuyor, fakat Yengeç'teki Mars'ın karesi aceleyle bir bağ kurmak istemeni engelliyor. Tanımaya zaman tanı, sonuç daha sağlam olur. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…