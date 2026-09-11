Sevgili Terazi, Ay’ın burcuna geçmesi ve Merkür’ün de Terazi’de ilerlemesi bugün ilişkinde söylemek istediklerini öne çıkarıyor. Merkür-Neptün karşıtlığı nedeniyle karşındakinin bir cümlesinde olmayan anlamlar arayabilirsin. Mesaj üzerinden uzayan bir konuysa ekran başında çözmeye çalışma; mümkünse sesini duyacağın kısa bir konuşmaya taşı.

Bekarsan seninle flört etmek isteyen kişi çevrendekilerin de dikkatini çekebilir. Arkadaşlarından “Bence senden hoşlanıyor” yorumları gelmeye başladığında onların heyecanına kapılma. Karşındaki seni istiyor olabilir; asıl mesele senin onunla baş başa kaldığında sohbet etmekten keyif alıp almadığın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…