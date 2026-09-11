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Terazi Burcu right-white
12 Eylül 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
11.09.2026 - 18:01
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Terazi ve yükselen Terazi burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 12 Eylül Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 

12 Eylül Cumartesi günü Terazi ve yükselen Terazi burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, Ay’ın burcuna geçmesi ve Merkür’ün de Terazi’de ilerlemesi bugün ilişkinde söylemek istediklerini öne çıkarıyor. Merkür-Neptün karşıtlığı nedeniyle karşındakinin bir cümlesinde olmayan anlamlar arayabilirsin. Mesaj üzerinden uzayan bir konuysa ekran başında çözmeye çalışma; mümkünse sesini duyacağın kısa bir konuşmaya taşı.

Bekarsan seninle flört etmek isteyen kişi çevrendekilerin de dikkatini çekebilir. Arkadaşlarından “Bence senden hoşlanıyor” yorumları gelmeye başladığında onların heyecanına kapılma. Karşındaki seni istiyor olabilir; asıl mesele senin onunla baş başa kaldığında sohbet etmekten keyif alıp almadığın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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