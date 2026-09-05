Sevgili Terazi, iş ya da başka bir sorumluluk sevgiline ayırmayı düşündüğün zamandan çalabilir. Ay-Satürn karesi seni biraz mesafeli gösterebilir; ortadan kaybolmak yerine “şunu bitirmem gerekiyor, sonra seni arayacağım” de ve gerçekten ara. Böyle bir günde verdiğin küçük bir sözü tutman bile önemli olabilir.

Bekarsan sorumluluk sahibi, ne istediğini bilen biri dikkatini çekebilir. İlk karşılaşmada biraz ciddi duruyorsa hemen onun hakkında kesin bir karar verme; bu kez sen birkaç soru sor ve iş dışında nelerden hoşlandığını öğren. Sohbet açıldıkça ilk izlenimin değişebilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…