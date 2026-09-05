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Terazi Burcu right-white
6 Eylül 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
05.09.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Terazi ve yükselen Terazi burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 6 Eylül Pazar günü Terazi ve yükselen Terazi burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 6 Eylül Pazar gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün pazartesi yapılacakları düşünürken fark etmeden kendini gerebilirsin. Ay-Satürn sorumlulukları daha fazla hatırlatırken çeneni sıktığını ya da omuzlarını kastığını fark edersen masadan kalkıp birkaç dakika başka bir şeyle ilgilen. Haftanın bütün işlerini pazar akşamından çözmeye çalışma; hazırlanman gerekenleri yapıp gerisini yarına bırak. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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