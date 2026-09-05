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Terazi Burcu right-white
6 Eylül 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P S Ç P C C Pazar
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
05.09.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Terazi ve yükselen Terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 6 Eylül Pazar gününüz nasıl geçecek? 6 Eylül Pazar günü Terazi ve yükselen Terazi burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, pazar olmasına rağmen aklının bir köşesinde iş olabilir. Yengeç’teki Ay sorumluluklarını hatırlatırken pazartesi başlayacak bir proje, hazırlaman gereken bir sunum ya da senden beklenen bir cevap kafanı kurcalayabilir. Gerçekten hazırlanman gereken bir şey varsa kısa bir süre ayırıp hallet ama bütün pazarını da pazartesiye verme. Kalanına yarın bakarsın.

İşle bağlantılı bir para konuşması da önünde olabilir. Yeni bir görev karşılığında ek ücret verilecekse “sonra bakarız” denmesine razı olma; senden ne beklendiği kadar bunun karşılığında ne alacağını da baştan öğren. Sonradan yanlış anlaşılmasın diye konuşulan rakamı ve şartları bilmen yeter.

Peki ya aşk? İlişkin varsa kafanın işle dolu olması sevgiline biraz mesafeli görünmene neden olabilir. Onu kendinden uzaklaştırmak yerine bugün aklının başka yerde olduğunu söyle; böylece sessizliğini yanlış anlamaz. Bekarsan işiyle ilgili ne istediğini bilen, kendi ayakları üzerinde duran biri ilgini çekebilir. Sadece dışarıdan gördüğün haliyle karar verme; sohbet ettikçe birbirinize uyup uymadığınızı görürsün. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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