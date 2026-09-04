Sevgili Terazi, sabah saatlerinde beklediğin bir eğitim sonucu, randevu tarihi ya da resmi bir başvuruyla ilgili haber alabilirsin. Gelen bilgi programını etkiliyorsa önce ayrıntıları öğren; tek bir mesaja bakıp bütün planını değiştirme. Ay 17.30’da Yengeç’e geçtiğinde ise aklın işe kayabilir. Önümüzdeki hafta senden beklenenleri düşünmeye başlayabilirsin ama burada küçük bir hatırlatma var: iyi görünmek uğruna herkesin işini üstüne alma. Kendi sorumluluğun zaten yeter.

Maddi konularda iş yerinde katılman beklenen bir yemek, toplantı ya da organizasyon için cebinden ödeme yapman istenebilir. Şirketin karşılayıp karşılamadığını baştan sor. Sonradan geri almakla uğraşmak yerine bunu önceden öğrenmek daha kolay.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Terazi burcu isen, işle ilgili aldığın önemli bir haberi partnerinle paylaşabilirsin. Onun fikrini dinle ama karar verirken kendi şartlarını da hesaba kat. Bekar bir Terazi burcu isen, gün içinde yaptığın bir görüşmede tanıştığın biri aklına takılabilir. İlk izlenim güzel olsa bile hemen sonuç çıkarmak yerine bir sonraki konuşmayı bekle. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…