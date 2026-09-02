Sevgili Terazi, günün ilerleyen bölümünde aşk hayatında merakın ağır basıyor. İlişkin varsa partnerinle yeni bir yere gitmek, farklı bir etkinlik denemek ya da ileride yapmak istediğiniz bir planı konuşmak size yeni bir konu açabilir. Bugün ilişkinin geleceğini kesinleştirmekten çok birlikte neyi keşfetmek istediğinize odaklanmalısınız. İkinizi de heyecanlandıran bir plan bulmak ilişkinize hareket katabilir.

Bekarsan, sana hiç bilmediğin bir konu anlatan biriyle sohbet etmek beklenmedik biçimde hoşuna gidebilir. Çekimi yaratan şey hayat tarzı farkı değil, zihinsel olarak seni meraklandırması olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…