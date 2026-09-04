Sevgili Terazi, günün ilk bölümünde gelecekle ilgili planlar, eğitim ya da beklediğin bir haber zihnini meşgul edebilir. Ay Yengeç’e geçtiğinde ise iş ve sorumlulukların ilişkine ne kadar yer bıraktığını düşünmeye başlayabilirsin. İlişkisi olan bir Terazi burcu isen, işle ilgili aldığın önemli bir haberi partnerinle paylaşmak isteyebilirsin. Onun fikrini dinlemek güzel ama kendi şartlarını da hesaba kat. Sırf o istiyor diye sana uymayan bir karara evet deme.

Bekar bir Terazi burcu isen, gün içinde yaptığın bir görüşmede tanıştığın biri aklına takılabilir. İlk karşılaşma hoşuna gittiyse hemen büyük anlamlar yüklemek yerine bir sonraki konuşmayı bekle. O da seni merak ediyorsa yeniden konuşmanın bir yolunu bulacaktır. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…