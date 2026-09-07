Sevgili Terazi, Ay-Jüpiter kavuşumu sosyal hayatını hareketlendirirken partnerinle baş başa kalma ihtiyacını da fark edebilirsin. Son günlerde programınız sürekli başkalarıyla dolduysa Satürn’ün dengeleyici etkisiyle bu akşamı yalnızca ikinize ayırmak ilişkinize iyi gelebilir.

Bekarsan yöneticin Venüs’ün Plüton’la yaklaşan karesi sıradan bir tanışmayı beklediğinden daha yoğun hissetmene neden olabilir. Alıştığın çevrenin dışında karşılaşacağın biri güçlü bir ilk izlenim bırakabilir; çekim yüksek olsa da daha ilk konuşmada karşındaki kişiyi gözünde fazla büyütme. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…