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Terazi Burcu right-white
12 Eylül 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
11.09.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Terazi ve yükselen Terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 12 Eylül Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 12 Eylül Cumartesi günü Terazi ve yükselen Terazi burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, Ay’ın burcuna geçmesi ve Merkür’ün de Terazi’de ilerlemesi bugün seni konuşmaların merkezine taşıyabilir. Arkadaş grubunda, aile içinde ya da işte iki kişinin anlaşamadığı bir konuda senden fikir istenebilir. Herkesi memnun edecek cümleyi bulmaya çalışırsan kendi düşünceni söylemeden konuşmayı bitirebilirsin. Önce sen ne düşündüğünü söyle, sonra iki tarafı uzlaştırmaya çalışırsın.

Para tarafında bir arkadaş grubuyla yapılacak hafta sonu planının bütçesi değişebilir. Herkesin “olur” dediği restoran, etkinlik ya da kısa bir kaçamak senin ayırmak istediğinden pahalıysa bunu söylemekten çekinme. Ortama uyacağım diye ay sonunun hesabını bozma.

Peki ya aşk? İlişkin varsa bugün konuşmak istediğin bir mesele için uygun fırsatı bulabilirsin ama Merkür-Neptün karşıtlığı karşındakinin söylediği bir cümleye gereğinden fazla anlam yüklemene neden olabilir. Ne demek istediğini tahmin etmek yerine sorabilirsin. Bekarsan seninle açıkça flört eden biri olabilir; bu kez çevrendekilerin “çok yakıştınız” yorumlarından önce senin o kişinin yanında nasıl hissettiğine bakmalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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