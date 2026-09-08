Sevgili Terazi, Ay’ın Başak’a geçmesiyle günün ikinci bölümünde daha sakin ve odaklı çalışmak sana iyi gelebilir. Her fikri hemen paylaşmak yerine hazırlığını tamamlamak isteyebilirsin. Merkür-Plüton etkisi araştırma gerektiren bir işte derine inmene yardımcı olurken henüz kesinleşmeyen bilgileri çevrene aktarmamak önemli.

Maddi konularda unuttuğun küçük bir ödeme yeniden karşına çıkabilir. Geçmişten kalan bir fatura ya da kapanmadığını fark ettiğin bir hesap varsa miktar büyümeden halletmek içini rahatlatabilir.

Aşk hayatında ilişkin varsa biraz kendi başına kalmak istemen partnerin tarafından yanlış anlaşılabilir; bunu açıkça söylemen gereksiz soru işaretlerini önler. Bekarsan duygularını kolay belli etmeyen biri ilgini çekebilir ancak onu yalnızca gizemli olduğu için gözünde büyütmemeye çalış. Sonradan üzülmeni istemeyiz. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…