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Terazi Burcu right-white
7 Eylül 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
S Ç P C C P Pazartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
06.09.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Terazi ve yükselen Terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 7 Eylül Pazartesi gününüz nasıl geçecek? 7 Eylül Pazartesi günü Terazi ve yükselen Terazi burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugünkü Ay-Merkür uyumu kariyerinde önemli bir konuşmayı kolaylaştırabilir. Yöneticinle görev dağılımı, çalışma saatleri ya da sorumlulukların hakkında konuşman gerekiyorsa söylemek istediklerini daha rahat ifade edebilirsin. Özellikle başkasının hatası nedeniyle üzerine kalan bir iş varsa, kimin hangi kısmı üstlendiğini açıklığa kavuşturmak yükünü hafifletebilir.

Maddi konularda evcil hayvanın varsa mama, veteriner kontrolü, aşı ya da bakım ürünleri için ödeme yapman gerekebilir. Toplu mama veya kum alışverişinde indirim cazip görünse de kullanım süresi ve saklama koşulları kararında belirleyici olsun.

Aşk hayatında Ay-Venüs karesi, partnerinle iş ve özel hayat arasındaki dengeyi konuşmana neden olabilir. İş nedeniyle iptal edilen bir buluşma ya da sürekli değişen programlar ilişkinizde rahatsızlık yaratıyorsa bugün konu açıkça konuşulabilir. Bekarsan iş bağlantılı bir ortamda tanışacağın biriyle sohbetin kişisel bir yöne kayması mümkün. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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