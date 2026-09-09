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Terazi Burcu right-white
10 Eylül 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
09.09.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Terazi ve yükselen Terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 10 Eylül Perşembe gününüz nasıl geçecek? 10 Eylül Perşembe günü Terazi ve yükselen Terazi burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, Merkür bugün burcuna geçiyor ve son günlerde içinde tuttuğun bir şeyi söylemek için sana güzel bir fırsat veriyor. Sen genellikle ortam bozulmasın diye iki tarafı da düşünürsün ama bu kez kendi fikrini arada kaybetme. İş yerinde kabul etmediğin bir karar varsa bunu kırmadan da söyleyebilirsin. Herkes memnun olsun diye istemediğin bir şeye “tamam” deme.

Para konusunda bugün senden bir rakam söylemen istenebilir. Yaptığın bir iş, satmayı düşündüğün bir şey ya da paylaşılacak bir masraf söz konusuysa karşı taraf ne der diye düşünüp rakamı gereğinden fazla aşağı çekme. Önce senin için makul olanı belirle.

Peki ya aşk? İlişkin varsa aranızda son günlerden kalan bir yanlış anlaşılmayı bugün konuşup kapatabilirsiniz. Merkür artık burcunda olduğu için ne hissettiğini anlatmak da karşındakini dinlemek de kolaylaşabilir. Kimin haklı olduğunu bulmaya çalışmak yerine bundan sonra ne yapacağınızı konuşun. Hayatında biri yoksa sohbeti çok rahat akan biriyle tanışabilirsin; bu kez her şeyi tartıp biçmeden biraz da anın keyfini çıkar. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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