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Terazi Burcu right-white
13 Eylül 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P S Ç P C C Pazar
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
12.09.2026 - 18:16
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Terazi ve yükselen Terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 13 Eylül Pazar gününüz nasıl geçecek? 13 Eylül Pazar günü Terazi ve yükselen Terazi burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün Ay senin burcunda ve bu, hislerini herkesten önce fark edeceğin bir gün demek. Terazi'deki Merkür'le birlikte kendini anlatmak için doğru kelimeleri kolayca buluyorsun. Fakat Yengeç'teki Mars'la kare, kariyerine dair bir konuyu pazar günü bile zihninden atmanı engelleyebilir. Bugün o meseleyi çözmek zorunda değilsin, ne istediğini yazıya dökmen yeterli.

Maddi konularda Akrep'teki Venüs kazancını derinleştiriyor. Uzun süredir aklında olan bir gelir fikri bugün netleşebilir. Kimseyle paylaşmadan önce rakamları kendi kendine hesapla, çünkü olgunlaşmadan konuşmak seni yavaşlatır.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Terazi burcuysan, dengeyi kurma görevini bir günlüğüne bırakmalısın. Herkesi memnun etmeye çalışmak yerine kendi istediğini söylersen, partnerin bunu memnuniyetle karşılayacak. Bekar bir Terazi burcuysan, bugün gözler üzerinde. Yeni tanıştığın biri sana ilgi duyuyor, fakat aceleye getirmeden tanımayı tercih etmelisin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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