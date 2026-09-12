Sevgili Terazi, bugün Ay senin burcunda ve bu, hislerini herkesten önce fark edeceğin bir gün demek. Terazi'deki Merkür'le birlikte kendini anlatmak için doğru kelimeleri kolayca buluyorsun. Fakat Yengeç'teki Mars'la kare, kariyerine dair bir konuyu pazar günü bile zihninden atmanı engelleyebilir. Bugün o meseleyi çözmek zorunda değilsin, ne istediğini yazıya dökmen yeterli.

Maddi konularda Akrep'teki Venüs kazancını derinleştiriyor. Uzun süredir aklında olan bir gelir fikri bugün netleşebilir. Kimseyle paylaşmadan önce rakamları kendi kendine hesapla, çünkü olgunlaşmadan konuşmak seni yavaşlatır.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Terazi burcuysan, dengeyi kurma görevini bir günlüğüne bırakmalısın. Herkesi memnun etmeye çalışmak yerine kendi istediğini söylersen, partnerin bunu memnuniyetle karşılayacak. Bekar bir Terazi burcuysan, bugün gözler üzerinde. Yeni tanıştığın biri sana ilgi duyuyor, fakat aceleye getirmeden tanımayı tercih etmelisin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…