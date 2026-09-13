Sevgili Terazi, Merkür'ün kendi burcunda ilerlemesi bugün planlarını net bir dille anlatmanı kolaylaştırıyor, Güneş-Mars uyumu da bu planların destek bulmasını sağlıyor.

Maddi tarafta Ay'ın Akrep'e geçişi tam kazanç evinde gerçekleşiyor. Uzun süredir aklında olan bir gelir fikrini bugün konuşmaya açabilirsin, yalnız rakamları önce kendin hesapla.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Terazi burcuysan, Ay-Venüs kavuşması partnerinin sana verdiği değeri bugün daha net görmeni sağlıyor. Bekar bir Terazi burcuysan, kendi sınırlarını net koyduğun bir ilişkinin sana ne kadar iyi geldiğini hatırlayabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…