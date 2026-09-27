Sevgili Terazi, bugün ilişkinde net bir karar vermen gereken bir konu gündeme gelebilir; Mars'ın Aslan'a geçişi bu kararı vermen için sana cesaret veriyor, akşam saatlerinde bu netlik ilişkinize huzur getirecek.

Bekar Teraziler, bugün iki seçenek arasında kalmak yerine içgüdüsüne güvenip net bir tercih yapabilir; bu netlik, doğru kişiyi tanımasını kolaylaştıracak.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…