Sevgili Terazi, bugün partnerinle aranızda bir konuda taraf tutman gereken bir durum ortaya çıkabilir; Mars-Chiron gerginliği, çatışmadan kaçma isteğini her zamankinden güçlü kılıyor. Kararsız kalmak yerine net bir tavır alman, uzun vadede daha sağlıklı bir sonuç doğuracak.

Yeni tanıştığı biriyle yaşanan küçük bir görüş ayrılığını bekar Teraziler bugün olduğundan büyük bir sorun gibi görebilir; bu büyütmenin eski bir çatışma korkusundan geldiğini fark etmesi, ilişkiye daha rahat yaklaşmasını sağlayacak.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…