Sevgili Terazi, bir ortaklıkta ya da iş birliğinde bugün eski bir anlaşmazlık yeniden su yüzüne çıkabilir; Mars-Chiron gerginliği, dengeyi bulmak için biraz daha çaba göstermeni gerektirebilir. Tarafsız kalmaya çalışman, bu konuyu bugün gerçekten çözüme kavuşturabilir.

Maddi olarak ortak bir hesapta geçmişten kalan bir anlaşmazlık gündeme gelebilir; net ve adil bir çözüm bulman, bugünkü gerginliği azaltacak.

Peki ya aşk? Partnerinin bir sözü bugün alışılmadık şekilde canını sıkabilir; bu tepkinin ardındaki eski bir güvensizliği fark etmen, aranızdaki iletişimi güçlendirecek. Bekar Teraziler kendine sorabilir: yeni tanıştığı biriyle yaşanan küçük bir görüş ayrılığı gerçekten büyük bir sorun mu, yoksa eski bir çatışma korkusunun abarttığı bir an mı? Bu ayrımı yapması, ilişkiye daha rahat yaklaşmasını sağlayacak.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…