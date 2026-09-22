Sevgili Terazi, bugün Güneş'in kendi burcuna geçmesiyle yeni mevsimine giriyorsun; iş hayatında doğal bir uyum yakalıyorsun, müzakere gerektiren bir konuda sözlerin her zamankinden kolay karşılık buluyor. Bu doğal akış, bugün seni bir liderlik pozisyonuna bile taşıyabilir.

Maddi olarak bugün ortak bir hesapta adil bir çözüm bulman kolaylaşıyor; kendi mevsimine girmenin getirdiği özgüven burada da işine yarıyor. Bugün kendine küçük bir ödül ayırman da bu dengeyi bozmadan keyif almanı sağlayacak.

Peki ya aşk? İlişkisi olan Teraziler, kendi mevsiminin getirdiği uyumla bugün ilişkisinde uzun süredir ertelenen bir konuşmayı rahatça yapabilir. Bekar Teraziler ise bugün karşısındaki kişiyle aralarındaki dengenin ilk andan itibaren rahat bir uyum sinyali verebileceğini fark edebilir. Bu uyum, ilerleyen günlerde daha derin bir bağa dönüşebilecek sağlam bir temel oluşturuyor.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…