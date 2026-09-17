Sevgili Terazi, bugün Merkür'ün Satürn'e karşıt açı yapması bir karar vermekten kaçındığınız bir konuda net bir tavır almanızı zorunlu kılabilir; herkesi memnun etmeye çalışmak bugün işe yaramayacak. Akşam Yay'daki İlk Dördün, bu kararı nihayet vermeniz için size gereken cesareti verecek.

Bir ortaklığın şartlarını bugün yeniden, dikkatle gözden geçirmelisiniz; küçük bir detayı atlamak size pahalıya patlayabilir. Dengeli ama net bir tutum, herkesi memnun etmeye çalışmaktan bugün çok daha akıllıca.

Uzun süredir ertelediğiniz bir konuşmayı partnerinizle bugün nihayet yapmanız gerekebilir; herkesi memnun etme çabanız bu kez işe yaramayacak. İki seçenek arasında kalmak yerine kendi kalbinin sesini dinleyip net bir tercih yapman gereken bir gün bu, bekar Teraziler için; Yay'daki İlk Dördün bu kararı vermeniz için size gereken cesareti verecek.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…