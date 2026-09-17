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Terazi Burcu right-white
18 Eylül 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
17.09.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Terazi ve yükselen Terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 18 Eylül Cuma gününüz nasıl geçecek? 18 Eylül Cuma günü Terazi ve yükselen Terazi burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün Merkür'ün Satürn'e karşıt açı yapması bir karar vermekten kaçındığınız bir konuda net bir tavır almanızı zorunlu kılabilir; herkesi memnun etmeye çalışmak bugün işe yaramayacak. Akşam Yay'daki İlk Dördün, bu kararı nihayet vermeniz için size gereken cesareti verecek.

Bir ortaklığın şartlarını bugün yeniden, dikkatle gözden geçirmelisiniz; küçük bir detayı atlamak size pahalıya patlayabilir. Dengeli ama net bir tutum, herkesi memnun etmeye çalışmaktan bugün çok daha akıllıca.

Uzun süredir ertelediğiniz bir konuşmayı partnerinizle bugün nihayet yapmanız gerekebilir; herkesi memnun etme çabanız bu kez işe yaramayacak. İki seçenek arasında kalmak yerine kendi kalbinin sesini dinleyip net bir tercih yapman gereken bir gün bu, bekar Teraziler için; Yay'daki İlk Dördün bu kararı vermeniz için size gereken cesareti verecek.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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