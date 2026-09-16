Sevgili Terazi, bugün Ay'ın Yay burcunda tüm gün ilerlemesi sizinle uyumlu bir hava yaratıyor; büyük resmi görme yeteneğiniz ve diplomatik tavrınız bugün bir araya geliyor. Zor bir müzakere ya da karar varsa, bugün bunu her zamankinden rahat çözebilirsiniz.

Para konusunda bugün bir ortaklık ya da paylaşımlı bir girişim beklediğinizden olumlu ilerleyebilir. İyimserliğiniz gerçekçilikle dengeleniyor, bu da sizi bugün akıllıca kararlar almaya yönlendiriyor.

Aşk tarafında, ilişkisi olan Teraziler bugün partneriyle her zamankinden dürüst, açık bir sohbet kurabilir; bu netlik ilişkinizi güçlendirecek. Bekar Teraziler ise maceracı, biraz farklı bir davete evet demekten çekinmemeli; bugün alışılmadık bir buluşma sürpriz güzellikte geçebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…