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Terazi Burcu right-white
16 Eylül 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
15.09.2026 - 14:43
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Terazi ve yükselen Terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 16 Eylül Çarşamba gününüz nasıl geçecek? 16 Eylül Çarşamba günü Terazi ve yükselen Terazi burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, gün içinde Ay'ın Akrep'teki etkisiyle net bir taraf tutmak zorunda kalabilirsiniz; kariyerde kararsızlığınız test ediliyor. Akşam Yay'a geçişle birlikte kararlarınız daha kolay, daha iyimser bir hal alıyor.

Para konusunda gün içinde herkesi memnun etme çabanız bütçenizi zorlayabilir; akşama doğru daha cömert ama gerçekçi bir tavır takınabilirsiniz.

Aşk tarafında, ilişkisi olan Teraziler gün içinde askıda bıraktığı bir konuda cevap vermek zorunda kalabilir; akşam saatleri bu konuşma için daha uygun. Bekar Teraziler bugün iki seçenek arasında kalabilir; sorun tercih değil, ikisine de eşit ilgi duyabilmeniz, kalbin gerçekte kime meylettiğini anlamak için kendinize dürüst bir an ayırın.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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