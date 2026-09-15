Sevgili Terazi, gün içinde Ay'ın Akrep'teki etkisiyle net bir taraf tutmak zorunda kalabilirsiniz; kariyerde kararsızlığınız test ediliyor. Akşam Yay'a geçişle birlikte kararlarınız daha kolay, daha iyimser bir hal alıyor.

Para konusunda gün içinde herkesi memnun etme çabanız bütçenizi zorlayabilir; akşama doğru daha cömert ama gerçekçi bir tavır takınabilirsiniz.

Aşk tarafında, ilişkisi olan Teraziler gün içinde askıda bıraktığı bir konuda cevap vermek zorunda kalabilir; akşam saatleri bu konuşma için daha uygun. Bekar Teraziler bugün iki seçenek arasında kalabilir; sorun tercih değil, ikisine de eşit ilgi duyabilmeniz, kalbin gerçekte kime meylettiğini anlamak için kendinize dürüst bir an ayırın.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…