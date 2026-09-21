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Terazi Burcu right-white
22 Eylül 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
21.09.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Terazi ve yükselen Terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 22 Eylül Salı gününüz nasıl geçecek? 22 Eylül Salı günü Terazi ve yükselen Terazi burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, Güneş'in Terazi'ye geçeceği kendi mevsiminin eşiğinde bugün iş hayatında doğal bir uyum yakalıyorsun; müzakere gerektiren bir konuda sözlerin kolayca karşılık buluyor. Bir anlaşmazlığı bugün diplomatik bir dille çözüme kavuşturabilirsin.

Maddi olarak bugün paylarını dengede tutmayı bilen tarafın sensin; ortak bir hesapta ya da bütçede adil bir çözüm bulman zor olmuyor.

Peki ya aşk? İlişkisi olan Teraziler, ilişkilerde denge kurma yeteneğinin bugün öne çıktığını fark edebilir; küçük bir anlaşmazlığı adil bir uzlaşmayla kapatabilir. Bekar Teraziler ise karşısındaki kişiyle aralarındaki dengenin ilk günden itibaren rahat bir uyum sinyali verebileceğini görebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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