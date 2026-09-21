Sevgili Terazi, Güneş'in Terazi'ye geçeceği kendi mevsiminin eşiğinde bugün iş hayatında doğal bir uyum yakalıyorsun; müzakere gerektiren bir konuda sözlerin kolayca karşılık buluyor. Bir anlaşmazlığı bugün diplomatik bir dille çözüme kavuşturabilirsin.

Maddi olarak bugün paylarını dengede tutmayı bilen tarafın sensin; ortak bir hesapta ya da bütçede adil bir çözüm bulman zor olmuyor.

Peki ya aşk? İlişkisi olan Teraziler, ilişkilerde denge kurma yeteneğinin bugün öne çıktığını fark edebilir; küçük bir anlaşmazlığı adil bir uzlaşmayla kapatabilir. Bekar Teraziler ise karşısındaki kişiyle aralarındaki dengenin ilk günden itibaren rahat bir uyum sinyali verebileceğini görebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…