Sevgili Terazi, bugün Ay'ın Oğlak'a geçmesi seni yalnız başına karar almaya zorlayabilir, genelde başkalarının fikrini almayı sevsen de bugün kendi başına net bir tutum sergilemen gerekiyor. Bu biraz zorlasa da, aldığın kararın arkasında durabileceğini görmek sana güven verecek.

Ortak bir karardan çok kendi başına bir tercih yapman bugün senden isteniyor. Herkesi memnun etmeye çalışmadan, kendi çıkarını gözeten bir seçim yapman daha akıllıca.

Bir konuda uzlaşmak yerine kendi görüşünü net şekilde savunmak, ilişkisi olan Teraziler için bugün alışılmadık ama gerekli bir tavır olabilir. Fikrini açıkça söyleyen, kararlı biri ise bekar Terazilerin bugün karşısına çıkabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…