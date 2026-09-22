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Terazi Burcu right-white
23 Eylül 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
22.09.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Terazi ve yükselen Terazi burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 23 Eylül Çarşamba günü Terazi ve yükselen Terazi burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 23 Eylül Çarşamba gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, kendi mevsimine girmenin getirdiği yoğun ilgi bugün bel ve böbrek bölgende hissedilebilir. Herkesin senden bir şey beklemesi yorucu olabilir ve bu yoğunluk bedeninde fiziksel bir ağırlığa dönüşebilir. Sırtını dik tutman ve yeterince su içmen, bu fiziksel yükü hafifletecek. Uzun süre aynı pozisyonda oturmaktan kaçınıp ara sıra kalkıp gerinmen de bel bölgeni rahatlatacak. Kendine ayırdığın sessiz bir an, üzerindeki bu yoğunluğu dengelemene yardımcı olacak.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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