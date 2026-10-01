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Terazi Burcu right-white
2 Ekim 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
C P P S Ç P Cuma
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
01.10.2026 - 18:02
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Terazi ve yükselen Terazi burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 2 Ekim Cuma gününüz nasıl geçecek? 

2 Ekim Cuma günü Terazi ve yükselen Terazi burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, ilişki alanındaki Neptün'e Mars'tan gelen destek sevdiğin kişiye karşı romantik duygularını kabartıyor. Bunu ona el yazısıyla bir mektup, sevdiği bir çiçek ya da özenle hazırlanmış bir akşam yemeğiyle göstermek aranızı ısıtır. Yönetici gezegenin Venüs'ün durağanlaşması ise ilişkinizde bazı beklentileri gözden geçirmen gerektiğini hatırlatıyor; hayallerini paylaşırken gerçekçi adımları da konuşun. Merkür ile Mars arasındaki gerilim yüzünden ufak bir fikir ayrılığı çıkarsa uzlaştırıcı tarafını devreye sok.

Aşk hayatın şu sıralar sessizse kalabalık bir ortamda tanışacağın biri hayal gücünü harekete geçirebilir. Mars arkadaşlık alanında olduğu için sosyal çevren bugün sana yeni kapılar açıyor. Yine de karşındakini idealize etmeden, onu olduğu gibi tanımaya çalış. Kalbinin hızlı çarpması güzel ama bu kişinin gerçekte nasıl biri olduğunu zaman gösterecek.

Yarın görüşmek üzere aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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