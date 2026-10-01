Sevgili Terazi, ilişki alanındaki Neptün'e Mars'tan gelen destek sevdiğin kişiye karşı romantik duygularını kabartıyor. Bunu ona el yazısıyla bir mektup, sevdiği bir çiçek ya da özenle hazırlanmış bir akşam yemeğiyle göstermek aranızı ısıtır. Yönetici gezegenin Venüs'ün durağanlaşması ise ilişkinizde bazı beklentileri gözden geçirmen gerektiğini hatırlatıyor; hayallerini paylaşırken gerçekçi adımları da konuşun. Merkür ile Mars arasındaki gerilim yüzünden ufak bir fikir ayrılığı çıkarsa uzlaştırıcı tarafını devreye sok.

Aşk hayatın şu sıralar sessizse kalabalık bir ortamda tanışacağın biri hayal gücünü harekete geçirebilir. Mars arkadaşlık alanında olduğu için sosyal çevren bugün sana yeni kapılar açıyor. Yine de karşındakini idealize etmeden, onu olduğu gibi tanımaya çalış. Kalbinin hızlı çarpması güzel ama bu kişinin gerçekte nasıl biri olduğunu zaman gösterecek.

Yarın görüşmek üzere aşkla kal…