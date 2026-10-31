Sevgili Terazi, ayın ilk yarısı Venüs retrosunun son günleriyle geçiyor; ayın ortasında burcundaki Venüs ileri harekete döndüğünde kendi isteklerini ve değerlerini çok daha net göreceksin. Akrep burcundaki Yeniay ikinci evinde para ve değer konusunda yeni bir başlangıç yapman için destek veriyor. Ay ortasında Aslan'da kavuşan Mars ve Jüpiter on birinci evinde arkadaş çevrenle ortak hedefler kurmana yardım ediyor. Ay sonundaki İkizler Dolunayı dokuzuncu evinde eğitim, yurt dışı ya da yayın alanında bir sonucu getirebilir. Yedinci evindeki Satürn ve Neptün ortaklıklarda net sınırlar çizmeni istiyor.

Maddi olarak ikinci evde bulunan retro Merkür maaş, prim ve fiyat konularında yeniden pazarlık yaptırıyor; ay ortasından itibaren ileri harekete dönmesiyle bu konuda anlaşma kolaylaşıyor. Güneş'in Jüpiter'le kurduğu gergin açı sosyal çevre masraflarını büyütebilir, bu yüzden davetlere katılırken bütçene bak. Ay sonunda Güneş'in Yay'a geçmesi iletişim ve satış alanında yeni gelir kapıları açıyor.

Peki ya aşk? Burcundaki Venüs ay ortasından itibaren ileri harekete geçerken kendine duyduğun sevgi ve ilişkiden beklentilerin netleşiyor. Partnerli Terazi, ihtiyaçlarını açıkça konuşarak bağı güçlendirebilir. Bekar Terazi ise arkadaş çevresindeki bir etkinlikte ilgi çekici biriyle karşılaşabilir; ilk adımı atmadan önce kendi isteklerini bir kez daha tart.

Gelecek ay görüşmek üzere sevgiyle kal…