Sevgili Terazi, Ay sabah saatlerinde ilişkiler evine geçiyor ve bugün odağını 'biz' kavramına çeviriyor. Burcunda ilerleyen Venüs zaten seni zarif ve çekici kılıyor; şimdi bu enerji ikili ilişkilerinde de kendini gösteriyor. İş ortaklıklarında, yakın arkadaşlıklarında ya da aşk hayatında karşındakiyle aynı sayfaya gelmek bugün daha kolay.

Öğle saatlerinde Ay'ın Neptün'le buluşması, karşındakinin duygularını adeta okuyabileceğin bir hassasiyet veriyor. Sadece birini fazla idealleştirmemeye dikkat et. Öğleden sonra ilham verici bir görüşme ya da beklenmedik bir iş birliği teklifi gelebilir. Para evindeki Güneş ve Merkür de maddi konularda derin düşünmeni sağlıyor; bir anlaşmanın detaylarını okumak için iyi bir gün.

Bekarsan, bugün biriyle göz göze gelmen ve sohbetin kendiliğinden akması çok olası. Partnerin varsa, akşam saatlerinde ilişkinizin geleceğiyle ilgili küçük ama somut bir karar almak için Satürn'ün desteğini kullan. Kendine de iyi bak; sevdiğin bir kokuyu sürmek bile ruh halini güzelleştirir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…