Sevgili Terazi, aşk bugün senin dilinden konuşuyor! Burcundaki Venüs, sabah aşk ve eğlence evinde dolaşan Ay'la uyumlu bir açı kuruyor. Bu, kalbinin hafiflediği, romantizmin havada uçuştuğu bir gün demek. Sevdiğin biriyle güzel bir buluşma, yaratıcı bir projeye dalmak ya da sadece kendini şımartmak için harika bir zaman.

Öğleden sonra yaratıcılığını harekete geçirmek için içinden bir ses seni dürtüyor. Bir hobiye ya da sanatsal bir işe başlamak için bu enerjiyi kullan. Akşama doğru Aslan'daki Mars ve Jüpiter arkadaşlık evinde Ay'la buluşuyor; bir davet, bir grup buluşması ya da spontane bir plan akşamını renklendirecek.

Venüs'ün düz harekete geçmesinin ardından aşk hayatında netlik ve huzur geri geliyor. Haftalardır kafanı kurcalayan 'ne istiyorum?' sorusunun cevabı artık çok net. Partnerli Terazi, sevdiğiyle romantik ve eğlenceli bir akşam geçirecek; ona güzel bir iltifat etmek ya da birlikte dans etmek bile kalbinizi aynı ritimde attıracak. Bekar Terazi ise bir arkadaş ortamında kalbini hızlandıran biriyle tanışabilir. Çekiciliğin bugün zirvede; zarif tavırların ve sıcak gülüşün kimseyi kayıtsız bırakmayacak.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…